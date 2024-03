Ascolti TV | Venerdì 15 marzo 2024 The Voice Senior sale al 23 2% 3 | 7 mln | stabile Terra Amara 2 | 9 mln – 16 5% | Quarta Grado 7 7% | bene ma in calo Crozza 5 5% Continua a crescere Tempesta d’Amore 6 1%

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 16 marzo 2024) TheNella serata di ieri,15, su Rai1 Theha conquistato 3.673.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale5ha incollato davanti al video 2.910.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Rai2 Il sesso degli angeli è la scelta di 1.195.000 spettatori (6.2%). Su Italia1 The Great Wall ha incollato davanti al video 1.032.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Chi è senza peccato – The Dry segna 666.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 Quartototalizza un a.m. di 1.125.000 spettatori (7.7%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 773.000 spettatori e il 5.4%. Su Tv8 il debutto in chiaro di MasterChef 12 ottiene 428.000 spettatori con il 2.8% (primo episodio a 487.000 ...