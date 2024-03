Art of Love 2024 come finisce il film turco | spiegazione finale

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di sabato 16 marzo 2024) Dal 14 marzoè disponibile su Netflix Art of. Si tratta del nuovoche sta appassionando gli abbonati alla piattaforma. Una commedia di genere romantica, diretta da Pelin Karamehmeto?lu e scritta da Recai Karagöz. Protagonista è l’attore Birkan Sokullu, conosciuto per aver recitato ne La ragazza e l’ufficiale. La trama vede al centro della scena un’agente dell’Interpol che, dopo aver scoperto che il ladro d’arte che sta cercando è il suo ex fidanzato, mette in atto un piano per catturarlo. Art ofsu Netflix: la trama delLeggi anche: Bandidosspiegato di Lilì e Miguel, stagione 2 Leggi anche: Fantasy Island (2020),il ...