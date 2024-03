Aronica | “Napoli | contro l’Inter banco di prova importante”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 16 marzo 2024) Salvatore, ex calciatore del, ha parlato aista. Queste le sue parole: Come arriva ila questa sfida? “Ha necessità di ripartire in fretta perché l’unico obiettivo stagionale è rimasto quello della qualificazione alle coppe europee. Deve azzerare la delusione per l’eliminazione di martedì e ricominciare”. Di fronte che Inter ci sarà? “ci sarà una squadra impegnativa, la più forte del campionato ed una delle più in forma in circolazione, pur arrivando dall’eliminazione di Madrid. Ritengo che sia undiper fare capire a tifosi, società ed anche alla stampa che ilè ancora presente per battagliare con le rivali”. L’eliminazione con l’Atletico può avere ...