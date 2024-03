Ariana Grande: perché we can’t be friends fa discutere su TikTok

La nuova canzone spopola sulla piattaforma tra trend, apprezzamenti e indagini per scovare i riferimenti nascosti ...vanityfair

Hit parade, Mahmood domina album e vinili: Rose Villain è invece la più alta nuova entrata della settimana. Il suo "Radio Sakura" debutta in terza posizione fermando alla quarta il nuovo progetto di Ariana Grande e il suo Eternal Sunshine.ansa

Kung Fu Panda 4: clip in esclusiva tratta dal film Kung Fu Panda 4: clip in esclusiva tratta dal film: In attesa di vederlo al cinema ecco una clip in anteprima esclusiva di Kung Fu Panda 4. Scoprite di più su GingerGeneration.it!gingergeneration