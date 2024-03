Area di viale Cadorna | Mai chiesti incontri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) Dopo l’intervento del comitato dei residenti di via Fratelli Cervi e, che nei giorni scorsi aveva affermato di essere ancora in attesa di un incontro con la commissione consiliare chiamata ad analizzare la petizione che ha raccolto circa 700 firme contro il progetto di affidare parte dell’verde del quartiere a privati, è l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Posfortunato a fare il punto della situazione. "L’amministrazione comunale - ha spiegato - sia in sede di commissione dedicata che di Consiglio comunale aperto, ha fornito puntualmente tutte le spiegazioni richieste dai partecipanti sulle motivazioni e caratteristiche del progetto che interessa l’in questione, nell’ottica della piena trasparenza verso i cittadini e i residenti". Posfortunato ha aggiunto che le dichiarazioni rilasciate dal ...