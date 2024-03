Ardea | blitz alle Salzare contro l’abusivismo | 10 denunce

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 16 marzo 2024), 15 marzo 2024 –I carabinieri della Compagnia di Anzio, nella giornata di ieri, coadiuvati dal personale della Polizia Locale di, hanno effettuato un servizio coordinato dillo del territorio nell’area delle “”, in località Marina Tor San Lorenzo. Nel corso dell’attività sono stati denunciati in stato di libertà dieci soggetti, due italiani e otto nomadi di origine bosniache, gravemente indiziati dei reati di invasione di terreni ed edifici in concorso, deturpamento di terreno destinato ad uso pubblico, abuso edilizio e realizzazione di opere in area vincolata. I dieci soggetti, sono statillati in parte all’interno di camper e altri all’interno di abitazioni, costruite abusivamente su un’area vincolata nei pressi di Via Valli di Santa Lucia. Tutti gli occupanti hanno ...