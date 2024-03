Ardea | armato di coltello rapina un supermercato a Tor San Lorenzo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 16 marzo 2024), 16 marzo 2024 –diun: è successo addove, intorno alle 10:30 di questa mattina, un giovane, in stato di agitazione, si è introdottonell’attività commerciale ed ha minacciato la cassiera per farsi consegnare l’incasso. Iltore si è dato poi alla fuga. Immediato l’allarme e l’arrivo tempestivo dei carabinieri del 112 diche sono riusciti a bloccare ed arrestare il giovane pochi istanti dopo il fatto. Laè l’ennesimo si va ad aggiungere ad altri episodi di criminalità che affliggono, in particolare, la località di Tor San. Zona in cui i cittadini si sono organizzati per affidare la vigilanza a guardie armate private. Nel ...