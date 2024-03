Aqua Film Festival dal 6 al 9 giugno l’ottava edizione a Roma

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 16 marzo 2024) In occasione del World Water Day, giornata dedicata al primo elemento, l’acqua, indetto dall’ONU il prossimo 22 marzo, Eleonora Vallone, direttrice artistica disarà ospite apresso il Teatro Olimpico. Cosa ha detto Eleonora Vallone sull’? “È nata una sinergia virtuosa tra le due organizzazioni – sottolinea Vallone – con iniziative nel reciproco desiderio di sensibilizzare le giovani generazioni sul valore dell’acqua, bene prezioso da proteggere, rispettare e valorizzare.” Le scuole Tutte le scuole secondarie di secondo grado presenti ade! saranno invitate a partecipare alnella sezione& Students e verranno proiettati in anteprima alcuni video in concorso su ‘Acqua e Pace’, tema ...