Aqua Film Festival al World Water Day del 22 marzo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 16 marzo 2024) In occasione delDay del 22, Eleonora Vallone sul palco diE!, al Teatro Olimpico di Roma Intanto scadono l’11 aprile 2024 i termini per i bandi a iscrizione gratuita di, alla sua ottava edizione, dal 6 al 9 giugno 2024 a Roma e su Mymovies In occasione delDay, giornata dedicata al primo elemento, l’acqua, indetto dall’ONU il prossimo 22, Eleonora Vallone, direttrice artistica disarà ospite a Roma presso il Teatro Olimpico sul palco diE!, evento di divulgazione scientifica promosso dall’Università di Roma Foro Italico e dall’Autorità di Bacino dell’Appennino ...