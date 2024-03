(Di sabato 16 marzo 2024) Le bugie dihanno le gambe corte. L’azienda ha deciso di patteggiare ere 490diper risolvere una class action. La causa vede, nella persona dell’amministratore delegato Tim Cook, accusato di “frode”. Tutto inizia nel 2018, quandoannuncia le prospettive di vendita in Cina. Un guadagno gonfiato, che viene in seguito ridimensionato, ma che secondo gli avvocati degli azionisti non era solo prevedibile, ma anche ben noto alla società. Infatti poco dopo, il 2 gennaio 2019, arriva il taglio delle previsioni di vendita, per un valore di diversi miliardi di. Secondo Cook la colpa era da imputare alle tensioni commerciali e non solo tra Stati Uniti e Cina. Le dichiarazioni discordanti influenzarono il mercato statunitense e cinese ...

Secondo la Commissione l'azienda avrebbe danneggiato i consumatori, potrebbero aver pagato due o tre euro al mese in più per lo streaming musicale.Continua a leggere (fanpage)

Apple paga multa da 490 milioni di dollari per aver mentito

Apple dovrà pagare una multa da 490 milioni di dollari per aver detto una bugia. Di cosa si tratta Ecco i retroscena della class action ...quifinanza

Apple paga 490 milioni di dollari, avrebbe ingannato gli investitori sulle vendite di Iphone in Cina: Il colosso Usa Apple ha accettato di pagare 490 milioni di dollari per risolvere una class action intentata dopo le dichiarazioni del CEO Tim Cook che avrebebro tratto in inganno gli investitori ...rainews

Apple AirPods 2 a soli 109€ OGGI su MediaWorld: Apple AirPods 2: suono fantastico ... Per attivare questo mini finanziamento devi solo selezionare “paga in 3 rate”. Non dovrai fornire alcun tipo di garanzia, ma in semplici e pochi click potrai ...telefonino