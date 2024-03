Appena dimessa dall’ospedale | cade dalla barella e muore | aperta un’inchiesta

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 16 marzo 2024) Pubblicato il 16 Marzo, 2024 Dopo essere stata ricoverata in ospedale per insufficienza renale, era guarita e stava per ritornare a casa. Purtroppo però, proprio nel tragitto che l’avrebbe portatadi Termini Imerese verso casa, si è verificata la tragedia. Per motivi ancora da accertare infatti lache la trasportava si è capovolta e la donna, un’anziana di 85 anni, è morta dopo aver sbattuto la testa a terra. Il pm Concetta Federico ha disposto il sequestro della salma e avviato, dopo la denuncia dei familiari. L’incidente e la tragedia Secondo la ricostruzione fatta dall’avvocato della famiglia della donna, Francesco Paolo Sanfilippo, l’anziana era stata ricoverata qualche giorno fa all’ospedale palermitano di Termini Imerese per un’insufficienza renale. Dopo le cure ricevute le sue ...