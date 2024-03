Anziano urta ciclomotore e scappa | rintracciato grazie alla videosorveglianza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) La Spezia, 16 marzo 2024 - Ancora un incidente con omissione di soccorso e fuga ripreso dalle telecamere della: conducente dunque identificato e denunciato dpolizia locale. Nella mattina di ieri, la Sezione Infortunistica della municipale spezzina è intervenuta nella zona di piazza Europa, chiamata per un incidente con feriti avvenuto poco prima. Quando la pattuglia è arrivata sul posto, era presente unicamente unabbattuto al suolo al centro dell’incrocio di via Campanella con via XXIV Maggio, proprio di fronte al municipio: il conducente del veicolo a due ruote, un 55enne spezzino, era già stato trasportato al pronto soccorso per le lesioni riportate mentre, dalle prime testimonianze, gli agenti hanno appreso del coinvolgimento di un’autovettura della quale però non vi era traccia. Immediatamente ...