Antonia di Chiara Martegiani | meglio un pollo oggi o una gallina domani?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 16 marzo 2024) "Parliamo di responsabilità: la questione è vuoi crescere, diventare una, o rimanere un?": intervista a, Valerio Mastandrea e il cast di, serie Prime Video anche scritta e ideata dall'attrice. Dopo diversi "remake all'italiana", come Gigolò per caso e No Activity - Niente da segnalare, Prime Video realizza una serie completamente originale:, in streaming dal 4 marzo, ideata, scritta e interpretata da. L'attrice ha preso spunto dalla sua vita, raccontando i retroscena del suo lavoro, dal rapporto con gli agenti alle tensioni sul lavoro. Si è spinta anche oltre: a interpretare il compagno della protagonista è Valerio Mastandrea, con cui ha una relazione nella vita, e si parla ...