Antonella Clerici si trasforma in concorrente e canta durante le Blind Audition VIDEO

(Di sabato 16 marzo 2024) A The Voice Seniorsiinsul palco. La reazione dei giudici L'articolo proviene da Novella 2000.

Quinto appuntamento con The Voice Senior 2024: nella puntata del 15 marzo, spazio per l’ultimo giro di Blind Audition e la composizione dei team. I giudici Arisa , Clementino, Gigi D’Alessio e ... (dilei)

Programmi Tv, “The Voice of Italy”: l’amatissimo talent show è andato in onda ieri sera su Rai 1 con la conduzione di Antonella Clerici . Proprio la presentatrice ha avuto da ridire sbotta ndo ... (tvzap)

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: The Voice senior conquista, Terra Amara e i suoi fan, Quarto Grado intriga

Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv Il palinsesto televisivo di venerdì 15 marzo 2024 ha offerto ai telespettatori film, sport e ...ilmessaggero

Un vibonese alle semifinali di “The voice senior”: Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ai ferri corti: chiusi i rapporti tra i due ex che avevano annunciato da tempo la loro relazione Andiamo a scoprire cosa è accaduto tra i… Leggi ...informazione

Ascolti tv e dati Auditel venerdì 15 marzo: The Voice Senior sale ancora e batte Terra amara, poi Quarto grado: I dati Auditel di venerdì 15 marzo 2024: duello tra The Voice Senior con Antonella Clerici su Raiuno e Terra amara su Canale 5 in prima serata.notizie.virgilio