Anticipo Serie A | Salernitana-Lecce 0-1

(Di sabato 16 marzo 2024) 19.58 Buona la prima per Gotti sulla panchina del, che vince a Salerno e respira in classifica interrompendo una 'nera' di 5 gare con un solo punto. Il gol di Krstovic (17'),una zampata su palla vagante ulteriormente 'corretta' da Gyomber,dà il vantaggio ai salentini e capita in mezzo a diverse occasioni granata. Falcone è decisivo sul colpo di testa di Pirola, su Tchaouna e sulla sventola di Maggiore. La spinta della, però,diventa meno incisiva nella ripresa e ilriesce a far scorrere il gioco più facilmente.