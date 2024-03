Anticipo Serie A | Frosinone-Lazio 2-3

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 16 marzo 2024) 22.45 Laribalta il. Lo score si apre al 13', quando Lirola si inserisce di testa sul cross di Zortea e batte Mandas. Buon momento dei ciociari, ma lasale col passare dei minuti. Cross basso di Guendouzi, tempismo perfetto di Zaccagni, pari al 37'.Immobile impacciato in qualche circostanza,Castellanos lo rileva e diventa protagonista:sale in cielo sul cross di Luis Alberto (57'), poi va in tap-in sul palo di Casale (62'). Rovesciata in mischia di Cheddira (70'),vivo. Finale emozionante ma senza gol.