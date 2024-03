Anniversario strage via Fani | deposte corone di alloro

(Di sabato 16 marzo 2024) ROMA – Nell’delladi viaa Roma anche la Camera dei deputati, con gli altri organi Costituzionali, ha deposto la propria corona diin memoria delle vittime. Questa mattina si è tenuta la cerimonia. Ladi viaè uno degli eventi più noti e controversi nella storia italiana del L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Una storia di Gipi sul New York Times Papa Francesco: “Dopo il Concilio c’è un restaurazionismo incredibile” Scialla (Ocf): “Abbiamo dimostrato come avvocati che siamo pronti al cambiamento” Rai, Unirai: sit-in per la tutela dell’autonomia professionale dei giornalisti ASPI potenzia il contributo italiano ai temi del B20 con la nomina alla ...

Anniversario della strage di via Fani, le corone d'alloro deposte dalle istituzioni

Nell'Anniversario della strage di via Fani anche la Camera dei deputati, con gli altri organi Costituzionali, ha deposto la propria Corona di alloro in memoria delle vittime. 16marzo 1978 le BR ...ilgiornale

Meloni commemora gli agenti della scorta di Aldo Moro. Salvini: “Qualcuno ancora strizza l’occhio ai brigatisti”: Il ricordo dei ministri Diversi ministri ed esponenti della maggioranza hanno ricordato la strage di 46 anni fa. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato che i cinque ...repubblica

Le commemorazioni in via Fani a 46 anni dalla strage: A 46 anni dall’eccidio, sono stati ricordati oggi, in via Fani a Roma, i caduti della strage compiuta il 16 marzo 1978 da un commando di brigati ...poliziadistato