Animali migratori | una nuova ricerca afferma che imparano tramite l’esperienza

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 16 marzo 2024) Itori hanno fatto una scoperta sensazionale: gliattraversofatta durante i loro spostamenti Viaggiare è un’arte, e sembra che anche glisiano degli artisti in questo campo. Una recenteha gettato luce su come questi instancabili viaggiatori affinino le loro abilità di navigazione con, imparando a muoversi nel mondo con una saggezza che cresce insieme a loro. La, condotta da un team internazionale di scienziati, ha rivelato aspetti delle cicogne bianche davvero interessanti. Questi uccelli, famosi per i loro lunghi viaggi, non si affidano solo all’istinto o alla genetica per trovare la loro strada. Invece, immagazzinano ...