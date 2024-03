Angelina Mango all’Eurovision con ‘La Noia’ tagliata | cosa non ci sarà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024)si prepara all'Eurovision Song Contest che si svolgerà in Svezia dal 7 all'11 maggio a Malmo – le Big Five si esibiranno anche in semifinale -, città nota nel mondo tanto per aver dato i natali a Zlatan Ibrahimovic quanto per ospitare il quartier generale del colosso Ikea. Da oltre un mese, in sostanza da quando si è concluso il Festival di Sanremo proprio con la vittoria dicon il brano 'La noia', il dibattito su quali saranno le modifiche alla canzone in vista della rassegna europea è particolarmente acceso. Perché il dato di fatto è che una modifica al brano sarebbe stata obbligata. Il motivo è che le canzoni che partecipano all'Eurovision Song Contest devono avere una durata massima di tre minuti. 'La noia', però, dura 3 minuti e 8 secondi ed ecco da qui la necessità di tagliare ...