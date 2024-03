Ancora problemi al Boeing 737 | l' aereo vola senza un pannello

Il Papa non si è Ancora ripreso completamente dall’influenza. Nonostante il clima umido e il tempo Ancora incerto, Papa Francesco nella mattina di mercoledì 6 marzo, avvolto in un cappotto bianco, è ... (ilfattoquotidiano)

dopo il rinvio della data romana al Brancaccio per problemi addominali e il ricovero per accertamenti, Loredana Bertè deve annullare un’altra data del suo tour nei teatri italiani, quella di ... (open.online)

Importanti novità dall’allenamento del Napoli a Castel Volturno , purtroppo non ci sono buone notizie su Victor Osimhen . Dopo la cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Barcellona, ... (spazionapoli)

In Italia le madri affrontano le sfide della maternità e la conciliazione col lavoro da sole

Malgrado le dichiarazioni di presunti avanzamenti, la partecipazione delle donne al mercato del lavoro in Italia rimane costantemente al di sotto della media europea, un chiaro sintomo delle ...ilfattoquotidiano

problemi dopo Atletico Inter: Inzaghi lo riavrà dopo la sosta: Secondo Il Corriere dello Sport, per il match contro la compagine di Calzona, non ci sarà sicuramente Carlos Augusto. Ancora out Carlos Augusto, tornerà a disposizione solamente dopo la sosta Dopo ...spaziointer

Aereo Boeing 737 atterra in Oregon senza un pannello, Usa indagano: Ancora problemi per gli aerei Boeing. A un 737-800 di United Airlines, partito dalla California e arrivato a destinazione in Oregon, è stato scoperto un pannello mancante nelle ispezioni eseguite dopo ...tg24.sky