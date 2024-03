Amministrative Baronissi | Pd smentisce Picarone | “Nessun candidato sindaco”

Leggi tutta la notizia su zon

(Di sabato 16 marzo 2024) Elezioni. Il PD Provinciale di Salerno con una notale dichiarazioni dell’assessore Marco. “a decisione assunta. Prosegue il lavoro per una scelta vincente al servizio della comunità”. Le precisazioni del Partito Democratico “Contrariamente a quanto riportato su alcuni profili social e da alcune testate giornalistiche,a decisione è stata assunta dagli organi preposti in merito alla scelta delper le Elezioni. L’ipotesi di candidatura emersa al termine della riunione di ieri sera, cui hanno partecipato solo alcuni componenti del circolo PD di, non è frutto di una scelta condivisa con ...