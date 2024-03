Amici 23 | grave infortunio per un professionista durante le prove del Serale | la segnalazione

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 16 marzo 2024) Con l’avvicinarsi del tanto attesodi23, cresce l’agitazione e, purtroppo, anche i guai, infatti, stando ad unariportata da Novella 2000, uno dei ballerini professionisti ha subito unlegenerali. Mentre le speculazioni si diffondono come fuoco sulla paglia, l’attenzione si concentra su Lorenzo Ferroni, noto ballerino che ha recentemente condiviso su Instagram una foto che sembrerebbe confermare tale indiscrezione. Sebbene non sia stata confermata ufficialmente la sua identità come l’infortunato, l’ipotesi è sul tavolo.23: Lorenzo Ferroni si è fatto male? Lorenzo Ferroni, già protagonista delle passate edizioni di, potrebbe essere il ballerino che ha subito un ...