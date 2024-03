Allianz per il secondo posto | Busto per la salvezza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024) Quattro anticipi con tre lombarde in campo per la la dodicesima e penultima giornata di regular season in Serie A1. Ad aprire il sabato sarà alle ore 17 tra le mura amiche sarà l’Vero Volley Milano, impegnata con il Bisonte Firenze in un incontro con in palio ancora punti importanti nella corsa al. La formazione del Consorzio è scivolata alle spalle della Savino del Bene Scandicci, ma può ancora sperare di operare il controsorpasso e riprendersi così il vantaggio del fattore campo in una teorica semifinale. L’impegno più importante però sarà quello di martedì, a Istanbul, nel ritorno della semifinale di Champions League contro il Fenerbahce, battuto con un roboante 3-0 l’andata. Per questo coach Marco Gaspari potrebbe optare per un turnover massiccio, anche se resta concentrato su oggi: "E’ una partita in ...