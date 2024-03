Allenatrice Chelsea femminile si oppone ai legami tra giocatrici | arrivano le scuse

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 16 marzo 2024) Le parole dell’delEmma Hayes hanno fatto molto discutere all’interno del mondo calcistico inglese e non. Il tecnico Blues ha definito inappropriate le relazioni tra. “Una giocatrice e’ titolare l’altra no“, ha spiegato la 47enne londinese, “una è in scadenza di contratto e l’altra potrebbe non esserlo. Sappiamo che negli spogliatoi questi rapporti possono nascere, ma alla lunga sarebbe preferibile non dover affrontare questi problemi.” Le dichiarazioni sono sembrate un attacco al difensore delJess Carter, che è fidanzata con il portiere Ann-Katrin Berger mentre l’attaccante dei Blues Sam Kerr, che ha una relazione con la centrocampista americana del West Ham Kristie Mewis. “Ho sbagliato a dire che era ‘inappropriato’ e comunque eventuali divergenze ...