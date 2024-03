Allegri | «Il Mondiale per club è frutto di un lavoro di anni Sul mio futuro sono sereno»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 16 marzo 2024) Il tecnico della Juventus Massimilianoin conferenza stampa in vista del match contro il Genoa di domani. La conferenza diCome sta il gruppo? «Abbiamo fatto una buona settimana di, coscienti del momento che stiamo attraversando e quindi abbiamo lavorato bene. Ieri sera, siamo rimasti alla Continassa tutti insieme, vista l’importanza della partita. Per quanto riguarda la squadra, invece, abbiamo perso Milik che ha avuto un problemino, ieri durante l’allenamento. Stamattina, aveva ancora fastidio,stati fatti gli esami e quindi dovrà essere rivalutato dopo la sosta. Poi rientrerà Perin, ci sarà De Sciglio a disposizione e saranno più o meno tutti a disposizione, Rabiot lo stesso. Quindi bisogna comunque vedere le cose in maniera positiva». Quest’anno sta venendo a mancare qualche componente? ...