(Di sabato 16 marzo 2024) L’episodio a Domodossola, l’uomo fermato in flagranza. A dare l’allarme un passante che ha visto la vittima portata via con la forza

Questa notte e domani notte , dalle 22 alle 6 del giorno successivo, per consentire Lavori di pavimentazione e attività di ispezione della galleria Croce , sarà chiuso il tratto compreso tra ... (ilrestodelcarlino)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SHELTON (non prima delle 02:00) LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-POTAPOVA (alle 19:00) 21:55 Da poco in campo il doppio di Fognini e ... (oasport)

“Adesso uso la bici, ma voglio prendere un motorino , per non rinunciare alla mia indipendenza”. Non si arrende Giuseppina Molinari, 103 anni, che vive a Vigarano Pieve (Ferrara) e che non ha più la ... (gazzettadelsud)

Viabilità Piana di Lucca: da lunedì 18 marzo (di notte) i lavori di riasfaltatura di alcuni tratti del viale Europa di Marlia

Scatterà lunedì 18 marzo - in orario notturno - da parte della ditta incaricata dalla Provincia un'altra tranche di lavori di asfaltatura sul Viale Europa di Marlia (Capannori). Si tratta di lavori su ...lagazzettadilucca

Alle 2 di notte trascina una donna in un palazzo e la violenta, arrestato dai carabinieri: L’episodio a Domodossola, l’uomo fermato in flagranza. A dare l’allarme un passante che ha visto la vittima portata via con la forza ...torino.repubblica

Marsala, la notte di Pasqua in Chiesa Madre sarà benedetto il nuovo fonte battesimale: Nella Grande Veglia della notte di Pasqua sarà benedetto il nuovo fonte battesimale della Chiesa Madre di Marsala. Il nuovo fonte, in marmo, dono delle Cantine Pellegrino di Marsala, sarà collocato in ...tp24