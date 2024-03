Alla Fiera di Vienna il logo dell' Italia senza la Sicilia e la Sardegna nello stand che rappresenta la Calabria

Nel logo che rappresenta l’Italia nello stand della Calabria Alla Fiera delle Vacanze in corso a Vienna , mancano la Sicilia e la Sardegna . Lo segnalano esponenti politici Sicilia ni sottolineando che ... (gazzettadelsud)

I migliori espositori nazionali si daranno appuntamento domani mattina in via Roma 13 per la “Fiera del disco del Pavese“, un’originale manifestazione che abbina la Musica al vino. Almeno 40mila i ... (ilgiorno)