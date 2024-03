Alessio Zanotta dimesso. È in un centro riabilitativo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024) Ale il guerriero è statodall’ospedale. Dopo 41 giorni di ricovero al Manzoni, è stato trasferito in un’altra struttura, il 22enne lecchese sopravvissuto ad un incidente sul lungolago che invece, nella notte tra sabato 2 e domenica 3 febbraio, è costato la vita ai due cugini valsassinesi Simone e Nicholas Combi, che avevano il primo 21 anni e il secondo 22. Ale non è tornato a casa, come erroneamente pubblicato su Il Giorno in edicola ieri, ma si trova in unclinico specializzato per la riabilitazione. "Ale sta facendo riabilitazione in una struttura – conferma mamma Roberta tramite social - La strada sarà lunga, dura, ma ha una forza e una volontà che ti fa scoppiare il cuore di orgoglio. Sono fortunata, il mio guerriero è tornato". Per molti giorni dopo l’incidente in cui i suoi amici ...