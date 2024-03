Alessia Pifferi e il giallo dell' abuso subito da un amico di famiglia quando era bambina | cos' ha in mano il pm

alessitimia , questa la parola usata nella perizia per descrivere il comportamento di Alessia Pifferi . Cos'è stato detto durante il processo (notizie.virgilio)

L’alessitimia, o mancanza di empatia , di Alessia Pifferi , imputata dell’omicidio della figlia Diana di 18 mesi morta di stenti , «è un sintomo, non una malattia». È così che ha risposto Questa ... (iodonna)

La sorella di Alessia Pifferi muove nuove accuse: "Non è stato uno sbaglio, è stata una scelta". Cos'ha detto Viviana sulla madre di Diana (notizie.virgilio)

Alessia Pifferi: scontro tra gli psichiatri in aula

Oggi si è tenuto il processo di Alessia Pifferi e in aula è scontro totale tra gli psichiatri: Alessia era lucida quando ha abbandonato sua figlia o ha m ...libero

Alessia Pifferi mente o è malata: Oggi si è tenuto il processo per Alessia Pifferi ed è scontro tra gli psichiatri in merito alla perizia psichiatrica della donna: Alessia Pifferi mente o ...libero

Nuovo appuntamento con Terra Amara in prima serata su Canale 5: In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri torna ad occuparsi del caso di Alessia Pifferi, la 37enne imputata per l’omicidio volontario pluriaggravato ...mondotv24