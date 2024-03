Alan Kean | il nipote di Moise | “mi ispiro a mio zio e mi carico ascoltando il suo singolo”

(Di sabato 16 marzo 2024) Degnan Yanè il figlio di Fadel ma soprattuttodell’attaccante della Juventus. Il calciatore classe 2007 ha messo a segno il suo primo gol in campionato con la maglia dell’Alessandria Under 17 nel successo con il risultato di 5-4 dei ragazzi di Paolo Picardi, andato in scena al Centogrigio Sport Village, contro la capolista Virtus Entella. “Mia mio zio. Voglio crescere il più possibile e, magari, potermi affacciare in Primavera. L’obiettivo di squadra, invece, è quello di poter arrivare agli ottavi: possiamo giocarcela tranquillamente”, le parole del centrocampista. L’obiettivo è distante 8 punti: è il divario dal Sestri Levante, quarto (41 punti). Nel prossimo match Giana Erminio. Sulmusicale pubblicato lo scorso dicembre da suo zio ...

Primo gol per Kean, nipote di Moise, nell'U17: "Mi ispiro a mio zio"

