Al volante di una Lamborghini Huracan senza assicurazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) Un giovane residente in Mediavalle del Serchio è stato fermato alla guida di unapriva di copertura assicurativa. Giovedì scorso la pattuglia della Polizia Locale della Media Valle durante servizi di controllo ha fatto accostare la fuoriserie che, grazie al Targasystem, veniva segnalata come priva di. Il sistema di videosorveglianza, infatti, confronta i dati contenuti all’interno di un database e segnala l’eventuale asdi revisione o, come in questo caso, di. Un’amara sorpresa anche per il guidatore: la, infatti, era stata presa a noleggio da una società di un’altra provincia Toscana. Sono quindi scattate le sanzioni di rito: multa da 866 a 3464 euro oltre al sequestro cautelare del veicolo finalizzato alla confisca ...