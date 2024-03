Al via il tour del Premio Bianca d’Aponte | da Madrid a Roma

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 16 marzo 2024) AVERSA – Ilper cantautrici parte, come ormai è tradizione, con unper presentare alcune delle cantautrici vincitrici o finaliste degli scorsi anni insieme ad artiste affermate che sono state madrine o ospiti del. Si partirà dalla Spagna con appuntamenti ae Logroño, per proseguire con, Pieve di Cento (Bo) e Verona. Nel frattempo sono aperte le iscrizioni per il contest della manifestazione. Il bando e la scheda di iscrizione sono disponibili su www.daponte.it . L’iscrizione è come sempre gratuita e senza preclusioni di genere musicale, mentre la scadenza è fissata al 18 aprile 2024. Ilprenderà il via il 20 marzo appunto da. Sarà ...