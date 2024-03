“Ah | sono loro” Grande Fratello | la scoperta su Edoardo | la famosa famiglia dell’ex fidanzato di Anita

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 16 marzo 2024) Dopo aver baciato Alessio Falsone durante la serata nella suite delOlivieri ha scaricato ilSanson, che le aveva fatto una sorpresa nella serata di San Valentino. “Ho fatto lo sbaglio che faccio anche fuori. Io fuori facevo la stessa cosa, pensavo non ci fosse di meglio e allora tornavo indietro. Dicevo: ‘Quello è il meglio’ e ora so che non è così. Non mi sento in colpa perché sento che è quello che merito”, aveva detto. E confidandosi con l’amica Rosy,aveva svelato di non aver provato niente nel baciarlo: “Non cistate emozioni in quel momento. Io gli ho dato un bacio perché in quel momento ero felice di vedere una persona. Ma pensi che io abbia sentito qualcosa? Non ho sentito ...