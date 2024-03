Aggressione omofoba nella Metro di Roma | condannato a una multa | comunità LGBTI furiosa

(Di sabato 16 marzo 2024) Una ferocequella subita da una coppia gay il 26 febbraio di tre anni fa. Sassate, pugni e calci che hanno indignato l’opinione pubblica. La coppia era alla fermata delladi Valle Aurelia quando è stata aggredita brutalmente da un uomo che poi sarebbe stato identificato: un 32enneno vecchia conoscenza delle forze dell’ordine. Il pronunciamento del giudice ha lasciato insoddisfatta la– ilcorrieredellacitta.comUn fatto grave per il quale l’aggressore è finito a processo. Iter giudiziario che si è concluso proprio in questi giorni con il pronunciamento di una sentenza che ha lasciato l’amaro in bocca non solo ai due protagonisti del pestaggio. Il giudice, infatti, si è pronunciato con una condanna a unadi 600 euro oltre a mille per il ...

