Aggressione alla stazione di Piacenza Ricercato catturato in paese

(Di sabato 16 marzo 2024) Un arresto è avvenuto ieri a Guardamiglio, nell’ambito di una indagine coordinata dProcura die condotta dSquadre Mobili die Lodi per i delitti di tentato sequestro di persona e lesioni aggravate dall’uso delle armi. Tra Lodi eieri sono state eseguite perquisizioni a carico di tredici persone, un locale notturno piacentino ed un’impresa edile lodigiana. Lo scorso 26 novembre vicinodiuno straniero era stato aggredito da due connazionali per una vendetta riconducibilesfera sentimentale, ma era riuscita a sfuggire, allertando le forze dell’ordine. Una volta riconosciuti ed individuati i responsabili l’Autorità giudiziaria aveva emesso la misura cautelare della custodia ...

Resti umani trovati in un pozzo sul Gargano. «Ci sono segni di aggressione, forse sono di un 27enne scomparso nel 2013»

Non si esclude al momento alcuna ipotesi, anche se quella più accreditabile è che la vittima abbia subito un’Aggressione, in considerazione dei segni evidenti di ferite da oggetto contundente scoperti ...corriereadriatico

Immobile aggredito: «C'è chi istiga all'odio». Lotito critico: «Anch’io ricevo minacce, ma non faccio tutto questo clamore»: Ciro Immobile denuncia. Lo ha deciso dopo l’Aggressione che ieri mattina ha subito la moglie dell’attaccante della Lazio, e che in realtà sarebbe la seconda in pochi ...ilmattino

Aggressione in questura: un ferito: In questura un nigeriano ha ferito un connazionale con un coccio di bottiglia. La polizia è intervenuta prontamente, gestendo la situazione.ilrestodelcarlino