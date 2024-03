(Di sabato 16 marzo 2024) di Antonio Passanese FIRENZE Il primo scoglio è superato. Dopo 25 sedute, l’esame di più di 400 emendamenti e 40 ore di audizioni, la Commissione Urbanistica di Palazzo Vecchio, ieri, ha approvato ilche arriverà nel Salone de’ Dugento per il via libero definitivo tra una decina di giorni. Al documento adottato nel marzo dello scorso anno sono stati apportati ulteriori elementi migliorativi che vanno nella direzione di rendere la Firenze del prossimo futuro sempre più vivibile, accessibile e sostenibile. Ilha infatti messo al centro della sua visione lo sviluppo sostenibile della città, dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, perché senza una di queste tre gambe lo sviluppo avrebbe rischiato di perdere le proprie potenzialità con il rischio di diventare squilibrato e ...

Affitti, verde e trasporti. Piano operativo comunale. C’è l’ok dell’Urbanistica. Ora la parola al Consiglio

