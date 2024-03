AEW | La prossima settimana Rampage andrà in onda di mercoledì

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 16 marzo 2024) Con la messa indel torneo di basket NCAA March Madness il prossimo venerdì, alcuni cambi sono stati fatti nella regolare programmazione televisiva della AEW. Maratona AEW diFightful Select riporta checambierà, in via eccezionale, emittente e giorno di messa in: verrà infatti trasmesso20 subito dopo Dynamite, sulla rete TBS. Collision, invece, verrà sospeso per una, riprendendo la programmazione da sabato 30 marzo.