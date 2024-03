Aerei | Codacons | Dopo frana Avellino e cancellazione treni | biglietti per Puglia alle stelle

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 16 marzo 2024) “A seguito dellatra Ariano Irpino e Montecalvo, in provincia di, che ha provocato lo stop alla circolazione deitra Foggia e Benevento cancellando numerosi collegamenti ferroviari per la, i prezzi deiper gli scali pugliesi sono saliti”. Lo denuncia il, che annuncia un esposto all’Antitrust affinché apra una istruttoria urgente sul caso. “Abbiamo verificato le tariffe dei voli da destinazioni nazionali per gli aeroporti della, scoprendo che idi sola andata per i collegamenti delle prossime ore arrivano a superare i 350 euro”, spiega il.”Ad esempio il volo Torino-Bari di domani 17 marzo parte ...