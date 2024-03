Adrian Piper al Pac | a Milano la mostra “Race Traitor”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024)– Arriva ora al Pac di, con unache è la prima retrospettiva degli ultimi 20 anni a lei dedicata in Europa. '' (questo il titolo dell'esposizione a cura di Diego Sileo che resterà aperta fino al 9 giugno) è frutto di un lungo lavoro di ricerca e indagine iniziato nel 2019. Presenti più di cento opere, che ripercorrono oltre sessant'anni di carriera: installazioni, video, fotografie, dipinti e disegni provenienti da musei come il Guggenheim e il Moma di New York, la Tate Modern di Londra, il Museo di arte contemporanea di Chicago. Ad aprire lasono le LSD paintings, opere realizzate negli anni Sessanta. Qui già si trovano alcuni elementi che hanno caratterizzato il suo lavoro a partire ...