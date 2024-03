Adolescenza | la parola all’esperto “Occhio ai campanelli d’allarme“

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) “Non è un caso che si parli di sindrome adolescenziale. Purtroppo è una fase della vita delicatissima, da trattare appunto come una malattia“. A parlare è un vero esperto, lo psicologo e psicoterapeuta, giudice onorario del Tribunale dei Minori, dottor Renato Bertolucci (foto in alto). “In realtà siamo di fronte a una costellazione di sintomi – spiega –, tante pulsioni che si accavallano, tante motivazioni che generano disorientamento e confusione, non da ultimo i profondi cambiamenti in divenire del proprio corpo“. Non c’è un unico “colpevole“, ma certo i social non aiutano. “Tik Tok, telefonini, messaggi. Una volta si cresceva con la storia tramandata di generazione in generazione, esperienze vere. Oggi – spiega lo psicologo – i ragazzi acquisiscono miriadi di dati tramite i social ma non sviluppano una vera padronanza. E spesso questo genera una scollatura con la realtà che, in ...