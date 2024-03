Addio a Enza Magro | l' angelo del Sert di Rozzano | “Era un punto di riferimento | trattava tutti come figli”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024)(Milano), 16 marzo 2024 - Si sono svolti oggi i funerali di Vinc, l'assistente col sorriso che sapeva fare rispettare le regole echiamavano. Una donna di 55 anni scomparsa per un malore improvviso pochi giorni fa lasciando un vuoto enorme nella comunità di. La chiesa di Sant'in via Don Lonni aera gremita di ragazze e ragazzi e di ex ragazze e ragazzi che hanno incontrato sul loro cammino. Una folla con le lacrime agli occhi che veniva da quel quartiere popolare, il quartiere Aler, quello che lei ha tanto amato e che chiamava "la sua Rozzangeles" e dove ha voluto si celebrasse il suo funerale. C'era il marito circondato da abbracci calorosi di quei ragazzi che seguiva ...