“Ad Alfonsine il nostro Tulipark per ripartire dopo il tornado”

(Di sabato 16 marzo 2024)(Ravenna), 16 marzo 2024 – Si chiama ‘Tulipani tra i filari’ ed è un, con oltre 5.000 bulbi di tulipani di 12 differenti varietà tra i filari di susini devastati dalche si è abbattuto sulla Bassa Romagna, in particolare ad, lo scorso 22 luglio. E proprio nel paese, in via Destra Senio 35, si trova l’azienda agricola ‘Raz’, nata per risollevare l’impresa della famiglia Guerrail fortunale. L’idea è del giovane imprenditore Davide Guerra e della fidanzata Valentina che dal 28 marzo accoglieranno quanti, armati di paletta e secchio, vorranno portare a casa tulipani per colorare le loro case. La disponibilità è legata alle fioriture che saranno comunicate nella pagina di Instagram ‘raz romagna’. Nelle giornate di sabato e domenica, a partire dal 30 marzo, ...