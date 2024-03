(Di sabato 16 marzo 2024) In quattro contro uno per portargli via l’orologio dal polso. Due pugni in faccia e lo scippo del cronografo da 25mila euro. L’aggressione è andata in scena alle 4.50 della notte scorsa in via de Tocqueville, davanti ai locali della movida di corso Como. Stando a quanto riferito alla polizia, un quarantatreenne olandese, in città per trascorrere qualche giorno di vacanza, è statoda quattro uomini, descritti come probabilmente di origine nordafricana, che l’hanno malmenato, spintonato e depredato di unmodello Gmt. Il turista ha subito chiamato il 112 per denunciare l’accaduto: dopo aver rifiutato le cure mediche dei sanitari di Areu, ha messo a verbale la ricostruzione del violento raid con gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura. Le indagini si concentreranno sull’analisi dei filmati registrati dalle ...

Ancora un'aggressione violenta al parco delle Cascine di Firenze , stavolta addirittura in pieno giorno . La vittima è un 50enne italiano che lavora in ristorante del centro storico L'articolo ... (firenzepost)

Accerchiato e rapinato del Rolex Gmt

Turista olandese derubato di Rolex da 25mila euro a Milano. Quattro aggressori nordafricani lo hanno circondato e malmenato. Indagini in corso tramite video sorveglianza. Trend di rapine nella zona de ...ilgiorno

Turista rapinato dal branco in via Tocqueville: via il Rolex da 25mila euro: Due pugni in faccia e lo scippo. Un uomo di 43 anni, cittadino olandese, in Italia per turismo, è stato aggredito e rapinato all’alba in via Tocqueville, nel cuore della movida meneghina.milanotoday

PADOVA | PICCHIANO E TENTANO DI RAPINARE UN 13ENNE: ARRESTATI TRE MINORENNI: Antenna Tre è l’emittente oggi prima per ascolti Auditel in tutto il Triveneto e in Italia. La storica emittente del Nordest affonda le proprie radici nel lontano 1978.antennatre.medianordest