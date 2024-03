ABF offre corsi gratuiti per le PMI lombarde grazie a Fondimpresa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 16 marzo 2024) Un mercato in evoluzione richiede competenze aggiornate Il mondo del lavoro è in costante mutamento e con esso cambiano le competenze richieste ai lavoratori. In questo contesto dinamico, le soft skills – competenze trasversali che permettono di adattarsi a vari contesti lavorativi – assumono un ruolo sempre più centrale. Per rispondere a queste esigenze, Azienda Bergamasca Formazione (ABF)per le piccole e medie imprese (PMI), finanziati dacon l’Avviso n. 2/2023 “Competenze di base e trasversali“. L’obiettivo di ABF è quello di supportare le aziende nel miglioramento della formazione dei propri dipendenti, attraverso un’offerta formativa che spazia in diversi ambiti: linguistico, manageriale, informatico, comunicativo, relazionale, e marketing. Questisono ...