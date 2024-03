Abbandoni di rifiuti. Fra vigilanza serrata e cittadini collaborativi. Elevate 492 sanzioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) La lotta contro l’abbandono diè una responsabilità condivisa, e la partecipazione attiva deiè fondamentale per preservare la bellezza del proprio comune e creare un futuro più sostenibile per le generazioni a venire. La collaborazione della comunità per combattere e contrastare gli incivili si rivela fondamentale per ottenere un’azione sempre più efficacie, in nome della legalità, dell’ambiente, del rispetto dei luoghi in cui vivono le comunità e del decoro urbano. Un fronte "caldo" da anni. Gli ispettori ambientali di Alia Multiutility hanno riscontrato – e questo è uno degli elementi assolutamente positivi e carichi di significato – una complessiva crescita della collaborazione prestata dainella tutela dell’ambiente e nella lotta aglidei: aspetto ...