A2 femminile La Cbf Balducci oggi in casa dell’Albese Como

(Di sabato 16 marzo 2024) Ecco una partita di fondamentale importanza per la Cbfche alle 17 diaffronterà in trasferta l’Albese, terzultima giornata della pool promozione dell’A2 di volley. La leader di questa prima fase sarà promossa all’A1 mentre le squadre dalla seconda alla quinta in classifica saranno ammesse ai playoff a cui ambiscono la Cbf e l’Albese, sesta a quota 46 mentre le maceratesi sono quinte con 49 punti. Le arancionere, in caso di vittoria da 3 punti, staccherebbero definitivamente l’Albese, anche in virtù del maggior numero di vittorie in campionato, mentre in caso di ko secco sarebbero agganciate dalle lombarde e tutto sarebbe rinviato alle ultime due giornate della Pool Promozione. "Si tratta – spiega Alessia Fiesoli, capitana della Cbf– di una ...