A Seriate la mostra fotografica “50 mila grazie” | sorrisi e legami in risposta al Covid

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 16 marzo 2024). Oltre 300 volti sorridenti. Uomini e donne giovani, anziani, bambini, tutti uniti da una striscia di lana, da un sorriso. A tutti loro fa un sentitomanifestato nella“50”, promossa dall’Associazione Viva Vittoria e concepita da Franco Rivetta per ringraziare i volontari e i cittadini che hanno partecipato a “50 miglia”, il flash mob tenutosi lo scorso 4 giugno quale momento di straordinaria unione tra Bergamo e Brescia, le città italiane più colpite dal. Per recuperare il senso di quella giornata e del periodo drammatico della pandemia, l’Amministrazione comunale ha patrocinato l’esposizionequale mezzo per riflettere e fare memoria. Lasarà inaugurata lunedì 18 ...