A Reggio un derby molto tattico. Lo Spezia trascinato da mille tifosi

(Di sabato 16 marzo 2024) Undelicatissimo, anche perché viene prima dell’ultima sosta stagionale. Reggiana enon vorranno passare due settimane con il fardello della sconfitta e una classifica pericolosa su cui meditare, pertanto oggi al ’Città del Tricolore’ (ore 16.15) con 963spezzini, ci si aspetta una partitacombattuta e allo stesso tempotattica. I granata si sono specializzati nei pareggi e nel girone di ritorno non hanno ancora vinto in casa, ma è anche vero che nella fase discendente hanno perso solo una volta, in casa con la Ternana. Loha l’obbligo di alzare il ritmo e limare quei quattro punti che lo separano dalla salvezza diretta. L’inizio posticipato permetterà di giocare sapendo il risultato di Ternana-Cosenza e quindi o di consolidare il quintultimo ...

E’ terminato in pareggio il derby tra Padova e Vicenza all’Euganeo, con i biancoscudati che riacciuffano il Vicenza al 95? con Faedo. In precedenza il Vicenza di Vecchi aveva trovato il vantaggio ... (sportface)

Volley serie b femminile. Va in scena il derby Marsciano-Magione

con la Samer Marsciano che affronta la Tmm Of Occhiali Magione in un nuovo derby. Autostop Trestina sfida Canniccia Seravezza e Fossato Volley gioca contro Fos Wimore Reggio Emilia. PERUGIA – Le ...lanazione

Ci vuole calma e sangue freddo. Arriva lo Spezia affamato di vittoria. L’obiettivo è tenerlo distante 6 punti: Nei liguri di D’Angelo attenzione al fantasista Verde (7 gol), ai due Esposito e al ’famoso’ Luca Moro. "I derby non si giocano, si vincono". Un ‘proverbio’ del calcio che è vecchio come il mondo e ...ilrestodelcarlino

Per il Prato Calcio a 5 missione quasi impossibile con l’Olimpia. Italgronda, è derby con la Sangiovannese: Prato Calcio a 5 e Italgronda Futsal Prato in campo oggi: sfide impegnative per entrambe le squadre sul terreno di casa. Cruciali punti in palio.msn