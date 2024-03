A palazzo dei Capitani e in riviera gli screening gratuiti con gli esperti

(Di sabato 16 marzo 2024) Sono state complessivamente un centinaio, nella giornata di ieri giovedì 14 marzo, adeiad Ascoli e all’ospedale ‘Madonna del Soccorso’ di San Benedetto, le persone che hanno aderito allogratuito organizzato, in occasione della Giornata mondiale del rene, dall’Unità operativa complessa di nefrologia e dialisi dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli diretta da Giuseppe Fioravanti. Un’ equipe medico-infermieristica della nefrologia ha eseguito una breve visita ai cittadini che hanno aderito, mentre la dottoressa Rosaria Polci e le infermiere Laura Alfonsi, Paola Lamberti e Seila Carbonari hanno incontrato e parlato di prevenzione agli studenti del liceo classico ‘Stabili’, e agli alunni della quarta classe primaria e della secondaria di primo grado ‘Don Giussani’ di Monticelli.

