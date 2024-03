A Orvieto c' è un ristorante nascosto in una chiesa sconsacrata del Cinquecento

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 16 marzo 2024) Si chiama Coro, ed è un nome che nasconde diversi significati. Il primo è quello che rimanda al coro dellache ospita il, il secondo fa riferimento all'insieme di voci che compongono il progetto, il terzo mette insieme i nomi dei due patron e gestori: Francesco e Ronald, Perali e Bukri, qualcuno li ricorderà da Osticcio a Montalcino, uno in sala l'altro in cucina. Chiuso con quel progetto, i due continuano un percorso comune, stavolta a, città di Perali. Unche si inserisce nella grande crescita della ristorazione umbra. Francesco Perali Chiamati a gestire l'offerta ristorativa di Palazzo Patrvs, nuovo boutique hotel di 9 stanze in pieno centro storico, hanno cominciato da colazioni molto curate – il riferimento è lo stile Romito ma anche quello di Lopriore ai tempi de La Certosa ...